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АВТОВАЗ планирует увеличить производство до 500 000 автомобилей в 2023 году

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Российский автогигант постепенно решает вопросы с нехваткой и отсутствием комплектующих.
Недавно в производство запустили упрощенную Гранту, вслед за которой доступные версии без импортных систем появятся и у других моделей.

Наряду с этим, АвтоВАЗ рассказал о планах по наращивают объемов производства. Как сообщил «Интерфакс», ссылаясь на слова председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, АВТОВАЗ планирует увеличить производство до 500 000 автомобилей уже в 2023 году.

В сравнении с 2021 годом этот результат окажется на 16% выше. При этом глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что линейка собираемых LADA будет расширятся, и в след за упрощенной LADA Granta в производство запустят Niva, Largus и в перспективе Vesta.

Внедорожник встанет на конвейер уже в июле, а вот точные сроки запуска Ларгуса и Весты пока не озвучены. Добавлено, что стратегия предусматривает объемы производства до 800 тыс. авто.

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