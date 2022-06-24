Продажи электромобилей на рынке РФ увеличились на 65% в 2022 году

Российские аналитики рассказали о продажах электромобилей на российском рынке за период с начала года по май.

В отчетный период россияне купили 1 119 машин, о чем со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС сообщил «Автостат».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи электрокаров в РФ выросли на 65%. Чаще всего россияне покупали кроссовер Tesla Model Y. Его продажи составили 248 штук.

На втором месте оказался фатсбек Model 3 с результатом 211 единиц. В тройке самых продаваемых моделей находится Porsche Taycan (131 шт).

В пятерке лидеров еще числятся Audi E-Tron (88 ед) и E-Tron Sportback (70 ед). В агентстве еще отметили, что за последний год в стране стали продаваться более 50 разных моделей электрокаров, против менее 20 годом ранее.