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Продажи электромобилей на рынке РФ увеличились на 65% в 2022 году

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Российские аналитики рассказали о продажах электромобилей на российском рынке за период с начала года по май.
В отчетный период россияне купили 1 119 машин, о чем со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС сообщил «Автостат».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи электрокаров в РФ выросли на 65%. Чаще всего россияне покупали кроссовер Tesla Model Y. Его продажи составили 248 штук.

На втором месте оказался фатсбек Model 3 с результатом 211 единиц. В тройке самых продаваемых моделей находится Porsche Taycan (131 шт).

В пятерке лидеров еще числятся Audi E-Tron (88 ед) и E-Tron Sportback (70 ед). В агентстве еще отметили, что за последний год в стране стали продаваться более 50 разных моделей электрокаров, против менее 20 годом ранее.

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