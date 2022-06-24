Автомобили японской марки отправят на сервис в связи с риском потери колес.

Как стало известно, компания Toyota отзывает около 2,7 тыс. электрокаров Toyota bZ4X в спортивных модификациях, которые начали выпускать в мае.

В этих автомобилях выяснили проблемы с болтами ступицы колеса. В частности, есть вероятность, что болт может ослабнуть из-за повторяющихся поворотов или резких торможений.

В результате есть вероятность того, что колеса отвалятся прямо во время движения. Среди потенциально опасных автомобилей, 2,2 тыс. должны были поставить на европейский рынок, 260 – на рынок США и 112 были предназначены для Японии.