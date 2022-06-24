65-летний редкий родстер BMW 507 выставили на аукцион Bonhams за 2 млн долларов

Редкий родстер продадут на аукционе Bonhams в сентябре этого года.

BMW 507 выпустили в 1957 году, а позже его поставили в гараж и только спустя 43 года его решили выставить на продажу.

Состояние кузова и салон находятся в не самом лучшем состоянии, тем не менее автомобиль хотят продать за 2 млн долларов.

Оригинальным в машине осталось шасси, рама, колесные диски и штатный съемный жесткий верх. Пробег BMW 507 не раскрывают.

В движение автомобиль приводится 3,2-литровым восьмицилиндровым ДВС мощностью 150 л.с., в паре с которым работает 4-скоростная механика.

Максимальная скорость составляет 196 км/ч. BMW 507 являет одним из 250 выпущенных немецкой компанией.