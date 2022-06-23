Обслуживание автомобилей LADA

Обратившись в СЦ LADA по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, можно быть уверенными, что официальный статус сервиса LADA предоставляет гарантию того, что работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей будут выполнены на высоком уровне. При осуществлении технического обслуживания, фактическая стоимость ТО LADA может отличаться от указанной, в зависимости от стоимости запасных частей.

О сервисе

Можно заказать полный расчет стоимости по телефону или непосредственно в автоцентре, выбрав запчасти по каталогу. Как официальный сервис Лада работает только с оригинальными запчастями и в соответствии с заводской технологией, поэтому можно быть уверенными в качестве технического обслуживания.

В прайс-листе указаны расценка на первые шесть ТО, однако это не означает, что клиент не сможет получать все необходимые услуги по истечению этого срока. Расчет стоимости технического обслуживания автомобилей LADA старше шести лет производится в отдельном порядке и часто связан с сопутствующим ремонтом ходовой части.

Преимущества обращения в автоцентр

При прохождении ТО Lada во Владимире, клиент получает возможность своевременного гарантийного и постгарантийного ремонта автомобиля, высококачественный сервис и низкие цены как на услуги, так и на запчасти. Автоцентр оборудован специальными боксами с полным набором диагностического оборудования. Автомобиль пройдет полное ТО в течение двух часов, точные сроки будут зависеть от состояния машины.

Записать LADA на техническое обслуживание, а также купить оригинальные запчасти Лада, можно по телефону или через форму онлайн-записи, выбрав самое удобное время и автоцентр. В ходе онлайн-записи также можно выбрать перечень дополнительных услуг и увидеть примерную стоимость работ. Ту же информацию можно получить от специалистов по телефону.

В автоцентре работают квалифицированные мастера и используются только сертифицированное оборудование и оригинальные запчасти. Благодаря этому клиенты получают качественный и быстрый сервис.

Услуги автосервиса

В сервисном центре LADA доступны следующие услуги:

комплексная диагностика автомобиля;

ремонт двигателя, замена вышедших из строя деталей;

кузовной ремонт, покраска, полировка;

установка доп. оборудования;

оригинальный тюнинг.

Официальный сервис LADA компании — это качественный ремонт по честной цене. Все работы по ремонту и обслуживанию проходят согласно регламенту производителя — ОАО Автоваз. Мастера регулярно проходят обучение в представительстве бренда. Среди других преимуществ сервиса — на складе в наличии ассортимент оригинальных запчастей, что сокращает время на устранение неисправностей автомобиля.