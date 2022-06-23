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Автомобили Chery, что выбрать?

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Автомашины, выпускаемые китайским производителем Chery уже дольше двух десятков лет, успели приобрести популярность за эти годы на всей планете. Их технические характеристики обеспечивают возможность с одинаковым удобством медленно ездить по городским улицам и быстро передвигаться по бездорожью.

Самые востребованные модели Чери

В модельный ряд автомашин Чери входят как бюджетные автотранспортные средства, так и авто класса люкс. Возможность ознакомиться с ними предоставляет Чери официальный сайт. За счет этого разнообразия любой покупатель может подобрать самый подходящий вариант в соответствии с нужной комплектацией и располагаемым бюджетом. К самым востребованным кроссоверам относятся:

  • Chery Tiggo 2. Данная безопасная, мощная и стильная автомашина прекрасно подходит для выполнения маневров на городских улицах и за пределами города. Расположенный позади спойлер ослабляет сопротивление воздуха и улучшает аэродинамические свойства авто при быстрой езде, что повышает его устойчивость и оказывает положительное влияние на управляемость.
  • Chery Tiggo 3 FL. Данный кроссовер разрабатывался с применением самых современных технологий и оригинальных дизайнерских замыслов. Силовой агрегат мощностью 126 л. с., которым оборудована автомашина, имеет объем 1,6 л. При езде на высокой скорости в режиме МТ модель расходует не больше 6,7 л горючего на сто километров.
  • Chery Tiggo 4. Данный кроссовер базируется на платформе Chery T1Х, а его экстерьер всецело соответствует концепции бренда Чери – «Жизнь в движении».

Главные особенности авто марки Чери

Одна из наиболее важных особенностей автомашин марки Чери состоит в экономичном потреблении топлива. Помимо этого, техническое оснащение у них великолепное даже в базовой комплектации. К основным достоинствам, которыми характеризуются автомобили Chery, относятся:

  • высококачественная сборка;
  • продуманный дизайн, сопоставимый с изделиями ведущих европейских производителей;
  • многообразие моделей, позволяющее подобрать подходящий вариант каждому желающему;
  • доступность запчастей, приобрести которые можно почти в любом специализированном онлайн-магазине;
  • доступные цены на техобслуживание.

Дизайнеры автомобильного концерна Chery продумали все мелочи при разработке конструкции этих машин. Автолюбителей также привлекают сочетание их ценовой доступности и высокого качества.

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