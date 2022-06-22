Узбекские автомобили Chevrolet покинули авторынок России вслед за американскими

General Motors покинул российский авторынок еще в апреле этого года, а вот бюджетные модели под маркой Chevrolet узбекской сборки еще предлагались.

Как известно, недорогие модели продавала отдельная дилерская сеть, а поставками занималась «Узавтомоторс». В марте этого года, компания прекратила поставки автомобилей, а дилеры уже распродали все остатки.

В некоторых автосалонах еще остались единичные экземпляры, а новые поставки, как пишет «Авторевю», вряд ли будут. Отказ от российского рынка связан с риском попасть под американские санкции.

Впрочем, сама компания от потери российского авторынка не сильно пострадает, так как в последние годы объемы продаж были невысокими. Только за прошлый год компания собрала 237 тыс. автомобилей, из которых в России было продано всего 5 тыс. ед.