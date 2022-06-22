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Компания HONDA опубликовала первое изображение интерьера кроссовера CR-V нового поколения

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Honda продолжает подогревать интерес к своему кроссоверу, который скоро переживет смену поколений.

Ранее автопроизводитель публиковал тизерные изображения, а теперь показано первое фото салона нового Honda CR-V. Его официальная презентация состоится уже 12 июля.

Так, судя по изображению, кроссовер нового поколения получит серьезно переработанный салон с полностью цифровой приборной панелью, новый блоком управления климата, рулем и сидениями.

Внешность автомобиля также кардинально обновится. В компании решили использовать и некоторые решения от Civic. Еще Honda CR-V станет крупнее предшественника и его габариты составят: 4703/1886/1680 мм, колесная база – 2 701 мм.

Благодаря увеличенным габаритам в салоне смогут разместить третий ряд сидений. Линейка двигателей будет представлена 1,5 и 2,0-литровыми ДВС, причем последний будет в основе гибридной установки с двумя электромоторами.

Компания HONDA опубликовала первое изображение интерьера кроссовера CR-V нового поколения Компания HONDA опубликовала первое изображение интерьера кроссовера CR-V нового поколения

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