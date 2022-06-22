Граждане РФ, купившие автомобиль за границей, не смогут зарегистрировать его в ГИБДД

Оказалось, что россияне стали сталкиваться с проблемами при постановке на учет автомобилей, купленных за границей.

Причиной стала обязательная установка системы Эра Глонасс, без которой, как выяснилось, поставить на учет машину не получится совсем.

Покупать автомобиль за границей оказалось выгодно с учетом серьезно подорожавших машин в России и их дефицита.

Из-за этого, автомобилисты стали привозить авто из-за рубежа, но в результате они столкнулись с другой проблемой – его нельзя поставить на учет в ГИБДД из-за отсутствия системы Эра Глонасс.

Если ранее обязательную кнопку можно было установить без проблем, то с недавнего времени систему перестали продавать физическим лицам или предлагают ее по цене 50-100 тыс. рублей.

Ранее система продавалась по цене 6 тыс. рублей. Предполагается, что Эра Глонасс находится в дефиците, из-за чего и возникают трудности.

С другой стороны жители Дальнего Востока могут регистрировать машины без Эра Глонасс, но с условием ее установки до конца 2022 года. Кроме этого, автопроизводителям в России разрешили выпуск моделей без этой системы.

Источник: autonews.ru.