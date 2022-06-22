В последние годы все большую популярность приобретает картшеринг. Вместо того, чтобы сразу покупать транспортное средство во владение, можно брать машину на необходимый период.
Почему аренда авто – это выгодно? Арендатор просто платит деньги и получает машину для поездок, не обременяясь многочисленными заботами на оформление транспортного средства, страховку, техническое обслуживание. Все эти заботы ложатся на плечи сотрудников арендодателя.
А если взятая на прокат машина так понравится арендатору, что он захочет именно эту или такую же себе в полную собственность?
Сегодня выкуп авто после аренды тоже превратился в востребованную и доступную услугу.
Почему аренда с выкупом выгоднее банковского кредита
С каждым годом, особенно после углубления мирового экономического кризиса, ссуды в банках становятся все менее доступны. С испорченной кредитной историей на походы в банковские офисы можно время не тратить – бесполезно.
- Даже при лояльном отношении банка (если заемщик – постоянный, надежный клиент кредитной организации), для получения кредита приходится собрать довольно большой пакет документов.
- Аренда для целей выкупа предоставляется без первичного взноса, не требуется собирать массу документов, кредитная история клиента не принимается в расчет.
- По сути, речь идет о покупке машины в рассрочку.
Относительно рассрочки выкуп прокатного автомобиля тоже намного удобнее. Если со временем клиент по личным причинам не захочет брать именно эту машину – ее можно вернуть в прокатную фирму или взамен попросить подобрать более подходящий вариант в соответствии с изменившимися условиями.
Плюсы выкупа автомобилей из арендного пользования
Во-первых, чтобы взять понравившуюся машину на прокат, требуется показать только паспорт гражданина и водительское удовлетворение. Не нужно заботиться о взаимоотношениях с надзорными органами и страховщиками, заниматься ремонтами и техобслуживанием.
Поскольку до окончания выплат владельцем остается арендодатель – все перечисленные задачи, обязательные для собственника транспортного средства, относятся к его обязанностям.
Если при покупке автомобиля в кредит сесть за руль можно только после завершения сбора документов, оформления страховок и регистраций, то в случае аренды можно уехать на выбранной машине уже через полчаса.
Основное преимущество – машину можно начать активно эксплуатировать без длинных ожиданий. Например, когда работа арендатора сопряжена с постоянными разъездами. Когда автомобиль требуется для бизнеса, любая задержка чревата потерями заработка и упущенными прибылями.