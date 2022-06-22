В последние годы все большую популярность приобретает картшеринг. Вместо того, чтобы сразу покупать транспортное средство во владение, можно брать машину на необходимый период.

Почему аренда авто – это выгодно? Арендатор просто платит деньги и получает машину для поездок, не обременяясь многочисленными заботами на оформление транспортного средства, страховку, техническое обслуживание. Все эти заботы ложатся на плечи сотрудников арендодателя.

А если взятая на прокат машина так понравится арендатору, что он захочет именно эту или такую же себе в полную собственность?

Сегодня выкуп авто после аренды тоже превратился в востребованную и доступную услугу.

Почему аренда с выкупом выгоднее банковского кредита

С каждым годом, особенно после углубления мирового экономического кризиса, ссуды в банках становятся все менее доступны. С испорченной кредитной историей на походы в банковские офисы можно время не тратить – бесполезно.

Даже при лояльном отношении банка (если заемщик – постоянный, надежный клиент кредитной организации), для получения кредита приходится собрать довольно большой пакет документов.

Аренда для целей выкупа предоставляется без первичного взноса, не требуется собирать массу документов, кредитная история клиента не принимается в расчет.

По сути, речь идет о покупке машины в рассрочку.

Относительно рассрочки выкуп прокатного автомобиля тоже намного удобнее. Если со временем клиент по личным причинам не захочет брать именно эту машину – ее можно вернуть в прокатную фирму или взамен попросить подобрать более подходящий вариант в соответствии с изменившимися условиями.

Плюсы выкупа автомобилей из арендного пользования

Во-первых, чтобы взять понравившуюся машину на прокат, требуется показать только паспорт гражданина и водительское удовлетворение. Не нужно заботиться о взаимоотношениях с надзорными органами и страховщиками, заниматься ремонтами и техобслуживанием.

Поскольку до окончания выплат владельцем остается арендодатель – все перечисленные задачи, обязательные для собственника транспортного средства, относятся к его обязанностям.

Если при покупке автомобиля в кредит сесть за руль можно только после завершения сбора документов, оформления страховок и регистраций, то в случае аренды можно уехать на выбранной машине уже через полчаса.

Основное преимущество – машину можно начать активно эксплуатировать без длинных ожиданий. Например, когда работа арендатора сопряжена с постоянными разъездами. Когда автомобиль требуется для бизнеса, любая задержка чревата потерями заработка и упущенными прибылями.