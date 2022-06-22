Выбор бампера

Есть в комплектации транспортного средства деталь, которая играет как роль в обеспечении безопасности движения, так и эстетическую функцию. Речь идет о бамперах.

Изначально бампер был придумал для предотвращения повреждений при ударах автомобиля о препятствия. В условиях напряженного городского трафика повреждения бампера компенсируют более серьезные поломки и помогают владельцу авто сберечь средства на ремонтах.

По статистике бамперы – наиболее часто повреждаемая и требующая ремонта или замены деталь автомобиля в условиях большого города, где в транспортных пробках машины движутся буквально в нескольких сантиметрах и столкновения почти неизбежны.

Сегодня выбрать и приобрести необходимый и желаемый бампер, аксессуары и комплектующие можно через интернет в каталоге запчастей «Би-Би».

Особенности выбора бампера

Иногда водителю требуется несколько усилить защитную конструкцию и установить более прочный бампер. Это позволит не заботиться о ремонтах при незначительных столкновениях. С другой стороны – более твердый бампер будет сильнее повреждать другие транспортные средства, что может негативно сказаться на страховых показателях водителя.

Часто для ремонт достаточно заменить отдельные поврежденные составляющие и избежать затрат на покупку всего узла.

Бамперы с особым дизайном способны буквально преобразить внешний облик автомобиля и повысить его статус.

А еще, специально разработанные бамперы улучшают аэродинамические качества автомобиля и помогают экономить топливо.

И не только экономить на бензине, но и повысить управляемость автомобиля на повышенных скоростях. Сетки и решетки, устанавливаемые на бампере, защищают двигатель и внутренние узлы от попадания и оседания на них пыли, грязи, тополиного пуха.

Для изменения внешнего вида автомобиля сегодня не требуется покупать полный бампер в сборе, а достаточно подобрать недорогие декоративные накладки из пластика. При повреждении их легко заменить и вернуть машине «товарный вид».

Интегрирование бамперы

Речь идет об узлах, позволяющих индивидуально компоновать свойства и качества в замости от нужд и пожеланий владельца. Сегодня интегрированные бамперы изготавливаются из композитных материалов, что делает их несколько дороже, зато существенно снижает общую массу машины и опять-таки благотворно сказывается на расходе топлива.

В комплект такого бампера могут входить как чисто защитные элементы, так и декоративные накладки, позволяющие существенно преобразить вид передней части машины. В интеграцию входят климатические установки, осветительная техника, система охлаждения.

Как видите, выбор бампера – далеко не простая задача, требующая ответственного подхода.