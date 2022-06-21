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Автоэксперт Моржаретто рассказал, когда снизятся цены на новые автомобили в РФ

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Специалист уверен, что уже в ближайшее время стоимость новых автомобилей в России начнется снижаться.

В интервью радио «Комсомольская правда» партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда снизятся цены на новые автомобили в РФ, которые в последние месяцы серьезно подорожали.

Сейчас цены на авто сильно увеличились, а на предприятиях в России выпускают мало автомобилей, что связано с отсутствием необходимых компонентов. Все это остается причиной дефицита авто, а также влияет на спрос. Моржаретто уверен, что ситуация изменится уже ближе к осени.

«Потому что, я надеюсь, раскрутится полностью на все свои возможности АвтоВАЗ — как с упрощёнными моделями, так и с полноценными. У нас заработал сейчас «Автотор», конечно, не навсегда. Но до осени он будет выпускать машины KIA и Hyundai. Корейцы от нас не уходили, поэтому, наверное, заработает ещё завод в Санкт-Петербурге. И плюс у китайцев есть большой собственный завод Haval в Тульской области. Он всё больше увеличивает выпуск», — говорит Моржаретто.

В результате автомобили начнут дешеветь, как это происходит на вторичном рынке, где из-за чрезмерного роста рынок остановился.

Также было добавлено, что китайские компании уже начали снижать цены и даже предлагать большие скидки и подарки.

Источник

Tvoe-avto.com
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