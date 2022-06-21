Авито Авто: граждане РФ готовы приобрести «Москвич» и ждут поставок автомобилей из КНР

В России провели опрос, который показал, что россияне готовы покупать автомобили возрожденной марки «Москвич».

Кроме этого, граждане РФ рассказали, что наблюдают за тем, какие машины приедут из Китая на российский рынок. Исследование провели специалисты Авито Авто.

Опрос показал, что только 16% респондентов заявили, что не готовы и не будут покупать машины «Москвич». Почти половина опрошенных говорит, что рассмотрят покупку таких авто, если их устроит качество, а 28% респондентов готовы купить Москвич.

Иными словами, в целом россияне положительно относятся к новым Москвичам. Что касается других автомобилей, то в России ждут поставок новых автомобилей из Китая – 65% респондентов.

Они считают, что китайские автопроизводители являются наиболее перспективными поставщиками. 45% россиян говорят, что ждут японские авто. Также упоминались автомобили из Турции, ОАЭ, Индии, Ирана и Узбекистана.