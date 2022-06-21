Уже до конца этого года планируется начать производство автомобилей на заводе «Москвич», который ранее принадлежал «Рено Россия».

До сих пор неизвестно, какие автомобили там начнут собирать, но ранее стало известно о его основном технологическом партнере, которым стал «КамАЗ».

Именно он должен помочь найти партнера и обеспечить предприятию максимальную загрузку.

По словам гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина, автозавод «Москвич» сможет выпускать до 300 000 автомобилей за год.

Остается добавить, что в последние месяцы компания Renault могла выпускать только 190 тыс. машин в год.