В России сократился импорт легковых автомобилей из Китая

Оказалось, что китайские автопроизводители не пользуются сложившейся ситуацией на российском рынке, так как в стране зафиксировано снижение импорта авто из Китая.

Это выяснил «Коммерсантъ», сообщив, что импорт легковушек и запчастей из Китая не растет, а между тем у дилеров запасы машин заканчиваются.

То есть, поставки не увеличиваются даже на фоне приостановки конвейера АвтоВАЗа и ухода европейских автомобилей.

Как считают эксперты, это может происходить на фоне слабого спроса или мировой дефицит автомобилей.

Например, в мае в сравнении с апрелем импорт машин сократился в два раза. Свои автомобили в страну ввозят Chery, Changan, и другие марки. При этом Geely собирает машины в Белоруссии, а Haval – в России.