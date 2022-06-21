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В России сократился импорт легковых автомобилей из Китая

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Оказалось, что китайские автопроизводители не пользуются сложившейся ситуацией на российском рынке, так как в стране зафиксировано снижение импорта авто из Китая.

Это выяснил «Коммерсантъ», сообщив, что импорт легковушек и запчастей из Китая не растет, а между тем у дилеров запасы машин заканчиваются.

То есть, поставки не увеличиваются даже на фоне приостановки конвейера АвтоВАЗа и ухода европейских автомобилей.

Как считают эксперты, это может происходить на фоне слабого спроса или мировой дефицит автомобилей.

Например, в мае в сравнении с апрелем импорт машин сократился в два раза. Свои автомобили в страну ввозят Chery, Changan, и другие марки. При этом Geely собирает машины в Белоруссии, а Haval – в России.

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