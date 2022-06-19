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В суперкарах Lamborghini перестала открываться дверь с водительской стороны

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Это стало поводом для проведения отзывной кампании, которая была объявлена производителем.

Выяснилось, что ошибка при производстве приводит к блокировке дверей в суперкарах Huracan Evo и Huracan STO. На проблему обратили внимание специалисты NHTSA, которые выяснили, что требуется проведение отзыва 21 автомобиля, выпущенных в период со 2 по 9 мая этого года.

Проблема заключается в двери с водительской стороны, которая изнутри открывается без проблем, а с помощью внешней ручки ее открыть не получится.

По предварительным данным, причина кроется в неправильном расположении предохранительного зажима тросика открывания двери. В рамках отзыва автомобилистам проведут необходимые работы за счет производителя.

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