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На заводе Sollers-Ford в Татарстане начнут выпускать китайские фургоны

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На предприятии американской компании в Татарстане собирали Ford Transit, но скоро все изменится.

Если верить изданию «Авторевю», на заводе Sollers-Ford в России начнут выпускать китайские фургоны. В частности, говорится, что в Елабужском районе Республики Татарстан запустят производство коммерческих автомобилей марки JAC.

Одним из них окажется JAC Sunray, который может составить конкуренцию «ГАЗели-NEXT». При этом JAC Sunray имеет сходство с Mercedes-Benz Sprinter, но общих деталей в машинах нет.

JAC Sunray представлен в версиях: стандартный фургон, шасси, промтоварный фургон, микроавтобус. Сообщается, что JAC Sunray уже собирают на предприятиях в Белоруссии и Казахстане, а в России он только доступен для предзаказа.

Когда может стартовать сборка этого транспорта в России, не сообщается.

Завод Sollers-Ford в Татарстане не работает с начала марта, недавно власти региона рассказали, что производство пока возобновлять не планируют, по крайне мере такого решения американская компания не приняла.

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