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Changan запустила продажи электромобиля в 1,5 раза дешевле Lada Granta

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Китайская компания на внутреннем рынке начала предлагать новый электрический автомобиль с названием Lumin.

Новинка представляет собой субкомпактный электрокар длиной 3,3 метра. Он доступен на рынке в трех модификация по цене от 48 900 до 63 900 юаней или 420-550 тыс. рублей.

То есть новый Lumin оценили в 1,5 раза дешевле Lada Granta Classic, а вот опций в ней побольше, чем в отечественной модели, а именно в Lumin есть климат-контроль, сенсорные экраны и светодиодная оптика. Автомобиль получил электромотор на передней оси. Его мощность в зависимости от версии будет 41 или 48 л.с.

Changan запустила продажи электромобиля в 1,5 раза дешевле Lada Granta

Самый дорогой вариант получил запас хода 301 км по циклу CLTC. В таком исполнении в списке оборудования заявлена цифровая панель приборов, мультимедийная система с сенсорным краном, две подушки безопасности, система запуска двигателя с кнопки и многое другое.

Changan запустила продажи электромобиля в 1,5 раза дешевле Lada Granta

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