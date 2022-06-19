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Новый пикап ВАЗ-1111 «Ока» 2022—2023 года показали на первых фоторендерах в Сети

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Российскому авторынку не хватает недорогих автомобилей, поэтому дизайнеры фантазируют на тему, что если возродить…

Например, возродить автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» и выпустить ее в кузове пикап с современным дизайном. Как мог бы выглядеть этот автомобиль, если его выпустят в ближайшие годы, показал портал NaAvtotrasse.ru.

Дизайнеры представили пикап не в фирменном Х-стиле, а в оригинальной, но современной стилистике. Также предположили, что в движение автомобиль может приводиться 1,6-литровым ДВС, в паре с которым работает механическая КП.

Стоит отметить, что эти рендеры не имеют ничего общего с планами производителя, а значит ВАЗ-1111 «Ока» 2022—2023 года так и останется существовать только на изображениях.

Новый пикап ВАЗ-1111 «Ока» 2022—2023 года показали на первых фоторендерах в Сети

Рендер NaAvtotrasse.ru

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