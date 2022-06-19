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Haval Jolion возглавил рейтинг доступных китайских кроссоверов с полным приводом на рынке РФ

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На российском рынке представлено немного доступных по цене кроссоверов китайского происхождения.

Все автомобили в России серьезно подорожали, но некоторые автопроизводители все-таки снизили цены, но ненамного.

Среди китайских кроссоверов самым доступным оказался Haval Jolion.

На рынке РФ его стоимость стартует от 2,5 млн рублей. Немного дороже обойдется кроссовер Geely Atlas, который в полноприводном исполнении доступен для покупки за 2 607 990 рублей.

Также можно купить полноприводный вариант Geely Atlas Pro, который оценен в 2,8 млн рублей.

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