Haval Jolion возглавил рейтинг доступных китайских кроссоверов с полным приводом на рынке РФ

На российском рынке представлено немного доступных по цене кроссоверов китайского происхождения.

Все автомобили в России серьезно подорожали, но некоторые автопроизводители все-таки снизили цены, но ненамного.

Среди китайских кроссоверов самым доступным оказался Haval Jolion.

На рынке РФ его стоимость стартует от 2,5 млн рублей. Немного дороже обойдется кроссовер Geely Atlas, который в полноприводном исполнении доступен для покупки за 2 607 990 рублей.

Также можно купить полноприводный вариант Geely Atlas Pro, который оценен в 2,8 млн рублей.