Замена дисков на автомобиле

Помимо выполнения практической функции колесные диски также служат одним из элементов дизайна автомобиля, придавая ему уникальность. По этой причине многие автомобилисты решают заменить стандартные колесные диски на более привлекательные аналоги.

Порядок действий

Чтобы установить новые диски Ауди, понадобятся резина для них, хлопчатобумажные перчатки и баллонный ключ. Эта процедура выполняется в следующем порядке:

Первым делом надо посетить шиномонтажную мастерскую для надевания резины на новые диски. Для выполнения этой работы необходимо специальное оборудование, так что ее ни в коем случае нельзя делать самостоятельно.

Под кузов установленного на ровной и чистой площадке автомобиля с заглушенным двигателем около колеса нужно установить домкрат. Потом надо аккуратно поднять с его помощью автомашину, чтобы колесо оторвалось от поверхности.

При наличии заглушек их нужно снять. С использованием ключа следует поочередно открутить все болты, проявляя при этом чрезвычайную аккуратность, чтобы случайно не повредить резьбу. Все болты после их снятия нужно внимательно осмотреть.

Со ступицы следует снять старое колесо и надеть на нее новое колесо.

Все болты нужно закрутить поочередно, начиная с верхнего. При наличии заглушек надо их прикрепить.

Описанная схема используется для всех четырех колес автомобиля поочередно.

Полезные рекомендации

При выполнении замены колесных дисков своими силами нужно придерживаться рекомендаций, которые дают опытные специалисты. К примеру, при снятии колеса необходимо откручивать болты с крайней осторожностью, так как даже одно неловкое движение чревато повреждением резьбы. Если это произойдет, то придется нести дополнительные расходы на приобретение новых болтов. В случае обнаружения повреждений при осмотре тормозных дисков и ступицы их необходимо заменить на новые. При наличии разницы между шириной нового и старого колесного дисков для фиксации нового следует воспользоваться длинными болтами. После надевания колеса на ступицу болты начинают закручивать сверху: cначала верхний, затем нижний. До завершения установки всех болтов не стоит затягивать крепления полностью. Закручивание нужно производить попеременно, чтобы предотвратить перекос диска относительно ступицы.

Таким образом, замена дисков на авто – достаточно простая процедура. После ее окончания нужно обязательно сделать «сход-развал».