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Мантуров заявил, что производство на заводе «Москвич» начнут до конца года

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О сроках запуска автомобилей на бывшем предприятии «Рено Россия» в рамках ПМЭФ рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, производство на заводе «Москвич» начнут до конца года, а еще он добавил, что на предприятии могут начать выпуск электрифицированных автомобилей.

Никаких подробностей не раскрывается. Раннее сообщалось, что основным технологическим партнером возрожденного бренда будет «КамАЗ».

При этом к проекту создания машин могут привлечь китайские компании, но какие именно неизвестно. Среди них могут оказаться JAC, FAW или BYD.

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