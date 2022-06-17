АВТОВАЗ разработает для автомобилей Lada новую платформу за три-четыре года

Российский автогигант за несколько лет намерен создать новую платформу для выпуска автомобилей Lada.

Об этом рассказал президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, который отметил, что планируется разработка платформы для производства автомобилей с высокой локализацией.

Планируется, на разработку потребуется три-четыре года, а все научно-исследовательские работы в ближайший год намерены направить 1 млрд рублей.

По словам главы компании, новая платформа будет полностью российской с возможностью выпуска автомобилей с автоматическими КП. При этом планируется использовать некоторые наработки от платформы Lada Vesta.