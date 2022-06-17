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АВТОВАЗ разработает для автомобилей Lada новую платформу за три-четыре года

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Российский автогигант за несколько лет намерен создать новую платформу для выпуска автомобилей Lada.

Об этом рассказал президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, который отметил, что планируется разработка платформы для производства автомобилей с высокой локализацией.

Планируется, на разработку потребуется три-четыре года, а все научно-исследовательские работы в ближайший год намерены направить 1 млрд рублей.

По словам главы компании, новая платформа будет полностью российской с возможностью выпуска автомобилей с автоматическими КП. При этом планируется использовать некоторые наработки от платформы Lada Vesta.

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