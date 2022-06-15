Разработанный в Петербурге электрогрузовик EVM PRO на базе УАЗ «Профи» представили на ПМЭФ-2022

На открывшемся в Северной столице экономическом форуме прошла презентация электрического грузовика EVM PRO.

Его разработкой занималась компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». Саму модель планируют собрать в особой экономической зоне «Технополис Москва», а старт производств разработчики наметили на сентябрь 2022 года.

По словам представителя «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», на первом этапе планируется выпускать до 1 тыс. авто в год, в дальнейшем производство планируется увеличить до 5 тыс. EVM PRO в год.

За счет субсидий от государства грузовик на электрической тяге будет стоить около 3,2 млн рублей.

На одном заряде он сможет проехать до 300 км, а полная масса транспортного средства составит 3,5 тонны, полезная нагрузка составит до 1 тонны.

EVM PRO создан на базе УАЗ «Профи» и при его создании участвовали специалисты Ульяновского автомобильного завода.