Специалисты решили выяснить, какая средняя стоимость автомобилей в сегменте возрастом до пяти лет.

Именно такие автомобили на вторичном рынке сейчас пользуются наибольшим спросом, как альтернатива новым.

Как пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследования «СберАвто», автомобили популярных марок возрастом до 5 лет оценены в РФ в среднем 1,3 млн рублей.

Самыми доступными в этой категории являются модели Lada, чья средняя цена составляет 750 тыс. рублей. Также ниже среднего показателя оказались цены у моделей марок Chery (950 тыс. рублей), Volkswagen (1,1 млн рублей) и Ford (1,2 млн рублей).

А вот дороже других обойдутся автомобили Toyota (2,5 млн рублей) и Nissan (1,6 млн рублей). Если говорить о машинах возрастом до трех лет, то их средневзвешенная стоимость составляет 1,79 млн рублей.

В этой категории стоит отметить Lada (870 тыс. рублей), Ford (1,3 млн рублей), а также Toyota (3,6 млн рублей) и Chery (2,2 млн рублей). Легковушки возрастом 5-7 лет в среднем стоят 1,1 млн рублей, а в категории до 10 лет показатель составляет 850 тыс. рублей.