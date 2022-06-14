Это следует из данных исследования, проведенного специалистами iSeeCars.

Эксперты изучали данные 650 тыс. объявлений о продаже автомобилей с пробегом. Целью было выяснить, насколько влияет цвет на ликвидность автомобиля.

Выяснилось, что помимо комплектации, года выпуска, технического состояния, покупатели нередко обращают внимание на цвет кузова.

Эксперты заявляют, что нередко на вторичном рынке люди покупаю глазами. Еще оказалось, что желтые и оранжевые автомобили меньше всего потеряют в цене при перепродаже в 2022 году, которые стали лидерами в рейтинге.

Еще неплохо сохраняют цену красные, фиолетовые, зеленые и синие машины, а вот самые популярные цвета, а именно белый, черный, серый и серебристый, теряют в цене со скоростью близкой к средней.

Впрочем, ситуация может меняться и в зависимости от типа кузова. Например, в сегменте внедорожников меньше всех теряют в цене бежевые модели, тогда как желтые наоборот.