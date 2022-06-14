Сотрудникам компании Dacia в Румынии предложили выплату в 1,5 млн рублей за увольнение

Dacia решила сократить количество сотрудников на румынском заводе, сейчас этот производитель выпускает автомобили в других странах Европы и Северной Африке.

Предложение от руководства Dacia (входит в состав концерна Renault) распространяется только на работников румынского завода.

По новой программе добровольного ухода сотрудники предприятия могут получить выплату в размере 27 400 долларов, что в пересчете составляет около 1,5 млн рублей.

Но такая сумма будет выплачена только тем, кто проработал на заводе свыше 16 лет. Для сотрудников, чей стаж на автомобильном заводе менее двух лет полагается компенсация в размере 3360 долларов. Сумма компенсации напрямую зависит от непрерывного стажа работы сотрудника на заводе.

На румынском заводе работает 12 855 человек, и как считают специалисты, сейчас Dacia выгоднее выпускать машины в Северной Африке.

В самой Dacia считают, что добровольное увольнение позволит компании разделить производство на машины с ДВС и электрические модели.