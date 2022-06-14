Компания Ford объявила об отзыве купе и кабриолетов Mustang Mach-E

В автомобилях требуется обновление программного обеспечения, иначе владельцы столкнутся с возможной потерей тяговой мощности.

Американская компания объявила об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправляют купе и кабриолеты Mustang Mach-E, собранные на предприятии в США.

49 тыс. электрокаров подвержены риску перегрева основных контакторов высоковольтной батареи из-за нажатия на педаль газа.

В результате может возникнуть потеря тяговой мощности, что увеличит риск аварийной ситуации на дороге. Решить проблему можно путем обновления программного обеспечения.