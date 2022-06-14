В КНР дебютировал новый электрический хэтчбек MG Mulan

Китайский концерн SAIC нацелен покорить европейский рынок электрическими моделями. Они будут выпускаться под брендом MG и для этого была разработана новая масштабируемая платформа с блоком аккумуляторов единого размера.

MG представила свой первый электрический хэтчбек, который на европейском рынке будет конкурировать с Volkswagen ID.3.

Новинка по размерам приближена к немецкой модели: длина — 4287 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1516 мм, колесная база составляет 2705 мм.

В основе MG Mulan лежит тележка, которая в дальнейшем станет основой для других электрокаров. Платформа позволяет создавать автомобили с колесной базой до 3100 мм.



Главной особенностью платформы стала тяговая батарея, она быстросъёмная, и ее будут выпускать в едином размере, чтобы она могла подойти под все модели компании. Также такой блок можно будет быстро заменить на новый.

MG Mulan дебютировал с задним приводом и мотором мощностью 204 л.с., в дальнейшем будет представлена полноприводная версия, которая сможет совершать разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 сек.

В Китае MG Mulan появится осенью, а до европейского рынка он доберется в 2023 году. В Китае новинка будет стоить менее 30 тыс. долларов. Других подробностей про Mulan пока не раскрывают.