Новый седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 года представлен на первых фотоизображениях

Рендерами занимался независимый дизайнер, и продемонстрированная модель никакого отношения не имеет к производителю автомобилей Lada.

В сети опубликовали рендерные изображения ВАЗ-2115 «Самара» 2022—2023 года. За основу взяли классическую «пятнашку», причем в ней изменили только оптику и бамперы с радиаторной решеткой. Остальная часть кузова осталась прежней.

Напомним, ВАЗ-2115 начали выпускать в 1997 году, а в декабре 2012 года в связи с появлением на рынке более нового, современного и безопасного седана Lada Granta, модель сняли с производства.