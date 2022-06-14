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Новый седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 года представлен на первых фотоизображениях

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Рендерами занимался независимый дизайнер, и продемонстрированная модель никакого отношения не имеет к производителю автомобилей Lada.
В сети опубликовали рендерные изображения ВАЗ-2115 «Самара» 2022—2023 года. За основу взяли классическую «пятнашку», причем в ней изменили только оптику и бамперы с радиаторной решеткой. Остальная часть кузова осталась прежней.

Напомним, ВАЗ-2115 начали выпускать в 1997 году, а в декабре 2012 года в связи с появлением на рынке более нового, современного и безопасного седана Lada Granta, модель сняли с производства.

Новый седан ВАЗ-2115 «Самара» 2022-2023 года представлен на первых фотоизображениях

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