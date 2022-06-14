Грузовая автомашина на базе LADA Granta может получить упрощенную версию в этом году

Фургон будет создан на базе упрощенной версии Lada Granta, которую начали производить 8 июня.

Как написал телеграм-канал «Русский автомобиль», полупрамник ВИС-2349 будет производится на базе упрощенной версии Granta.

Как и ранее, сборка коммерческого варианта Granta будет осуществляться на заводе «ВИС-Авто».

Напомним, «ВИС-Авто» является дочерней организацией «АвтоВАЗа» и эта компания занимается также производством других машин на базе Lada.

Ранее сообщали, что упрощенная Granta получила названием Classic’22.

В ней не будет антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности, иммобилайзера и подушек безопасности.

За новую комплектацию без полезных систем покупателю придется отдать от 675,9 тысячи рублей.