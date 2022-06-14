В России резко сокращается доля продаж автомобилей с полным приводом

В России резко упали продажи полноприводных автомобилей.

Как сообщили специалисты агентства «АВТОСТАТ», в начале года наблюдался рост продаж автомобилей с полным приводом.

В январе доля полоприводных машин составляла 39,4%, в феврале продажи еще выросли и составили 40,6%, а в марте 42,2%.

Но после этого начался спад, и в мае доля продаж легковых авто опустилась до 33,5%.

Специалисты сообщают, что это связано с прекращением поставок премиальных моделей на российский рынок, а они практически все предлагаются с полным приводом.

С падением продаж версий легковых авто со всеми ведущими колесами, начался рост доли авто с передним приводом.

В мае доля авто с передним приводом составила 66,3%, а вот доля заднеприводных автомобилей в отчетный период была на уровне 0,2 – 0,3%.