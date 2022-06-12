Выбор и покупка автомобильных шин

Проходимость и управляемость авто в многом зависят от особенностей установленных шин. Они должны отвечать характеристикам транспортного средства и условиям его эксплуатации.

Варианты покупки авторезины

Для приобретения автомобильных шин можно воспользоваться разными способами, в том числе:

Специализированные магазины. Они предоставляют богатый выбор, обширные каталоги производителей и консультационную поддержку покупателей. Этот вариант подходит тем, кто плохо разбирается в авторезине и не особо интересуется техническими аспектами функционирования машин. Здесь имеется шиномонтаж, предусмотрено сезонное хранение и дается гарантия на купленную резину.

Онлайн-гипермаркеты и небольшие интернет-площадки. На сайте http://аврораавто.рус/catalog/tires/ можно выбрать и купить Шины для авто в Оренбург. Здесь вся полнота ответственности за проверку характеристик покрышек, даты их изготовления и в целом соответствия имеющимся потребностям ложится на покупателя. Шиномонтаж и сезонная хранение – также его забота. Этот вариант подходит для тех, кто готов потратить время на выбор шин ради денежной экономии.

Сервисы объявлений и профильные форумы автоклубов. Здесь можно приобрести по выгодной цене вполне новый комплект, но велик риск покупки шин со скрытыми дефектами.

Факторы, влияющие на стоимость шин

Главный фактор, от которого зависят цены на автомобильные шины – их диаметр. Чем больше размеры покрышек, тем они дороже. Другой важный фактор – профиль шины. Чем он ниже, тем выше стоимость покрышки. Большое значение имеют внутренние слои и конструктивные особенности шины. При низком профиле прочность боковины шины должна быть гораздо выше, чем у такого же изделия с большой высотой профиля. Стоимость покрышек, изготовленных с использованием технологии Runflat, выше стоимости обычных шин, поскольку к их боковинам предъявляются особые требования. Определенное влияние на стоимость покрышки оказывают бренд и модель. Авторезина от известных производителей стоит дорого, хотя они предлагают и бюджетные линейки покрышек, позволяющие обойтись без лишних денежных расходов. Еще дешевле стоят покрышки, выпущенные малоизвестными производителями, в особенности азиатскими.

Распространенное мнение о том, что покрышки лучше всего приобретать между сезонами, с некоторых пор утратило актуальность. В настоящее время стоимость шин на протяжении года остается практически неизменной.