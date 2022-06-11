Перечислены самые покупаемые модели Kia на рынке РФ по итогам мая 2022 года

Стали известны данные по продажам автомобилей марки Kia на российском рынке за май.

Согласно статистике, в России было продано 3 606 автомобилей, что оказалось на 81% меньше. За период с начала года отрицательная динамика составила 53%, когда было продано 41 869 машин.

В прошлом месяце самым покупаемым автомобилем бренда стал Rio. Его продажи составили 1 202 ед., что на 82% меньше. На втором месте расположился кроссовер Sportage с показателем 560 единиц, что на 73% меньше.

В тройке самых продаваемы стал Seltos – 502 автомобиля (-71%). Еще россияне купили 316 седанов Cerato и 247 кроссоверов Soul.