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Гибридный кроссовер Nissan Juke Hybrid появился на рынке Великобритании

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Компания Nissan выпустила гибридный вариант своего кроссовера Juke.

Новый вариант автомобиля уже доступен для заказа в Великобритании, где его оценили в 27 250 фунтов стерлингов минимум или около 1,9 млн рублей.

На старте продаж будут предлагать лимитированный вариант Premiere Edition. Во всех комплектациях гибридного кроссовера заявлены двухцветные колесные диски размером 17 дюймов, аудиосистема Bose с десятью динамиками, система бесключевого доступа, а также технология Nissan e-Pedal.

Последняя позволяет управлять машиной одной педалью. Силовая установка представлена 1,6-литровым ДВС с которым работает два электродвигателя – один имеет мощность 49 л.с., а второй – 20 л.с.

Мощность ДВС составляет 94 л.с. Первые партии автомобилей приедут к дилерам в конце лета.

Гибридный кроссовер Nissan Juke Hybrid появился на рынке Великобритании Гибридный кроссовер Nissan Juke Hybrid появился на рынке Великобритании Гибридный кроссовер Nissan Juke Hybrid появился на рынке Великобритании

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