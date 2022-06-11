Компания Ford готовит к дебюту новый электрический фургон

Американская компания опубликовала в сети тизер, которым намекает на участие в Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня.

Судя по намекам в коротком видеоролике речь идет о новом фургоне, который получит электрическую установку. В тизере упоминают бренд Ford Pro, который является маркой для продажи коммерческих машин в Европе.

Пока достоверно неизвестно, будет новинка полноценным электрокаром или для нее предложат гибридную установку. Предположительно речь может идти о новой версии Transit.

Известно также, что в ближайшие пару лет в модельной линейке американского автопроизводителя появятся электрифицированные Transit Courier, Tourneo Custom и Tourneo Courier.