Главная » Новости

Компания Ford готовит к дебюту новый электрический фургон

Просмотров 13 Опубликовано Обновлено

Американская компания опубликовала в сети тизер, которым намекает на участие в Фестивале скорости в Гудвуде 23 июня.

Судя по намекам в коротком видеоролике речь идет о новом фургоне, который получит электрическую установку. В тизере упоминают бренд Ford Pro, который является маркой для продажи коммерческих машин в Европе.

Пока достоверно неизвестно, будет новинка полноценным электрокаром или для нее предложат гибридную установку. Предположительно речь может идти о новой версии Transit.

Известно также, что в ближайшие пару лет в модельной линейке американского автопроизводителя появятся электрифицированные Transit Courier, Tourneo Custom и Tourneo Courier.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО