Предприятие продолжит свою работу, а запасов комплектующих из Европы должно хватить на два месяца.

О том, что на завод «Автотор» привезли партию европейских комплектующих со ссылкой на источники в компании сообщил ТАСС.

Европейские комплектующие на предприятии ждали несколько месяцев и теперь текущего запаса должно хватить на июль и август. Добавлено, что помощь в решении вопроса доставки оказал губернатор области Антон Алиханов.

Несмотря на поставку комплектующих, объемы производства будут ограниченными, то есть о полноценном возобновлении выпуска машин речи не идет.