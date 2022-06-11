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На завод «Автотор» привезли партию европейских комплектующих

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Предприятие продолжит свою работу, а запасов комплектующих из Европы должно хватить на два месяца.
О том, что на завод «Автотор» привезли партию европейских комплектующих со ссылкой на источники в компании сообщил ТАСС.

Европейские комплектующие на предприятии ждали несколько месяцев и теперь текущего запаса должно хватить на июль и август. Добавлено, что помощь в решении вопроса доставки оказал губернатор области Антон Алиханов.

Несмотря на поставку комплектующих, объемы производства будут ограниченными, то есть о полноценном возобновлении выпуска машин речи не идет.

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