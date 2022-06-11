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В Китае дебютировал трёхрядный минивэн Wuling Jiachen за 610 тысяч рублей

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Семиместная новинка уже доступна для заказа на китайском рынке.

Модель с названием Wuling Jiachen представляет собой трехрядный минивэн и предлагается по минимальной цене 10 500 долларов или 610 000 рублей.

Самая дорогая комплектация оценена в 15 900 долларов или 920 тыс. рублей. Посадочная формула в автомобиле 2+2+3. В салоне стоит отметить 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы, подстаканники и другое.

Линейка двигателей представлена единственным полуторалитровым двигателем мощностью 147 л.с., с которым работает 8-скоростной робот. Габариты семейного минивэна составляют: 4785/1820/1760 мм, колесная база – 2760 мм.

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