Автоэксперт Шапарин предупредил водителей в РФ об опасной летней обуви

Специалист напомнил автомобилистам о том, в какой обуви водителям не стоит садится за руль.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе радио Sputnik, рассказал, что комфортная и правильная обувь важна несмотря на время года.

В противном случае некоторая обувь может быть причиной аварийных ситуаций или серьезных ДТП.

Так, летом, как говорит эксперт, лучше не обувать шлепанцы и беговые кроссовки. Шлепанцы могут быть причиной непреднамеренного отпускания педали тормоза или запоздалой реакции на необходимость затормозить.

Беговые кроссовки, хоть и отлично фиксируются на ногах, но в жару способны прилипать к резиновым накладкам на педалях.

«Ключевые характеристики обуви для вождения летом – надежность и вентиляция, чтобы нога не потела. Обувь должна быть зафиксирована на ноге и не должна иметь скользкую подошву. Это могут быть любые хорошо вентилируемые кроссовки, кроме беговых моделей. Если хочется ездить в чем-то открытом, то сандалии и кроксы – решение вопроса», — сказал Антон Шапарин.