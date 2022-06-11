Цены на автомобили с пробегом на рынке России снизились на 15%

Снижение средней цены зафиксировали с конца февраля, когда был зафиксирован резкий скачек цен на новые авто, вслед за которыми подорожали и подержанные машины.

Как выяснил портал Drom.ru, за период с конца февраля замечено падение цен на авто на 15%. По состоянию на начало июня стоимость подержанных машин в среднем составила 850 тыс. рублей.

Наряду с этим выяснилось, что количество объявлений о продаже машин с пробегом увеличилось на 11%, а вот спрос сокращается и уже находится на уровне февраля этого года.

Сильнее всего снизилась стоимость на юге, где машины продают по средней цене 930 тыс. рублей, что на 18% меньше. А вот на Дальнем Востоке машины подешевели только на 9% до 822 тыс. рублей.