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Автомобили Mini серьезно подешевели на российском рынке

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В России заметили снижение цен на автомобили марки Mini, которые как и ряд других машин в стране подорожали несколько месяцев назад.

Как выяснилось, BMW и Mini решили снизить прайсы на свои авто. В результате автомобили Mini серьезно подешевели на российском рынке.

Например, Mini Hatch предложили по цене на 670 тыс. рублей меньше, а Clubman подешевел на 740 тыс. рублей и теперь его минимальная стоимость составляет 3 млн рублей.

Mini Countryman стали продавать по цене от 3,12 млн рублей против 3,88 млн рублей ранее.

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