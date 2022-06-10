В России заметили снижение цен на автомобили марки Mini, которые как и ряд других машин в стране подорожали несколько месяцев назад.

Как выяснилось, BMW и Mini решили снизить прайсы на свои авто. В результате автомобили Mini серьезно подешевели на российском рынке.

Например, Mini Hatch предложили по цене на 670 тыс. рублей меньше, а Clubman подешевел на 740 тыс. рублей и теперь его минимальная стоимость составляет 3 млн рублей.

Mini Countryman стали продавать по цене от 3,12 млн рублей против 3,88 млн рублей ранее.