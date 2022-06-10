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Опубликован первый тизер нового купеобразного кроссовера Fiat Fastback

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Компания Fiat намерена представить серийную версию концепта, который показали еще в 2018 году.

По предварительным данным, товарная версия будет отличаться от концепта. Недавно автопроизводитель опубликовал тизерное изображение, при этом никаких подробностей компания пока не раскрывает.

Известно лишь, что новинка будет относится к 2023 модельному году. Инсайдеры сообщают, что основой для кроссовера станет не платформа от Fiat Toro, а основа от компактного кроссовера Pulse.

Последний создан на платформе MLA от Stellantis, которая является модернизированным вариантом платформы MP1 от хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos.

Линейка двигателей, вероятно, будет представлена литровым 125-сильным мотором, работающим в паре с вариатором, а также 1,3-литровым 175-сильным агрегатом, который работает с 6-скоростным автоматом. Система привода в автомобиле будет только на переднюю ось.

Опубликован первый тизер нового купеобразного кроссовера Fiat Fastback Опубликован первый тизер нового купеобразного кроссовера Fiat Fastback

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