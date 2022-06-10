Представлены первые фоторендеры нового внедорожника ЗИЛ-157 2022-2023 года

В сети представили, что если следом за возрождением бренда «Москвич», на рынок снова выйдет и марка «ЗИЛ», и каким будет первый ее автомобиль?

Дизайнеры портала naavtotrasse.ru предположили, что первой моделью возрожденного ЗИЛа может стать ЗИЛ-157, который также могут начать выпускать на заводе в Москве.

Если бы автомобиль вышел в ближайшие годы, то он может получить брутальный дизайн, массивную решетку радиатора, крупные бамперы и защиту по периметру кузова.

Основой для внедорожника может стать пикап JAC T6, от которого ЗИЛу достанется двухлитровый бензиновый турбодвигатель или такого же объема дизельный мотор. Среди трансмиссий будет механика и полноприводная система.