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Водителям в РФ перечислили основные правила подготовки автомобиля к продаже в 2022 году

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Специалисты рассказали, что стоит сделать перед продажей автомобиля.

Так, в первую очередь необходимо перед продажей помыть машину, при этом ни в коем случае не стоит мыть двигатель.

Дело в том, что чистый мотор вызывает у потенциальных покупателей подозрения. При необходимости советуют еще и провести химчистку салона, что будет актуально, когда например, в салоне перевозили животных или в нем есть ярко выраженные пятна.

В случае, если на кузове есть небольшие повреждения, то их можно слегка «полирнуть». В целом покупатели все-таки больше ориентируются на указанную стоимость, и в этом случае лучше оценивать машину корректно, и завысить стоимость максимум на два процента, чтобы можно было сделать скидку.

При продаже машины стоит учесть, что если на ней есть аэрография, какой-то тюнинг или ее кузов выкрашен в яркий цвет, то в таком случае перепродать по средней для нее цене на рынке не получится, так как за это доплачивать никто из покупателей не станет и даже будут требовать скидку.

Еще автомобилистам не советуют обращаться к профессионалам, чтобы продать машину, так как они сделают по сути все тоже самое, но при этом возьмут за свои услуги деньги.

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