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Представлен первый тизер нового электрического седана Cadillac Celestiq

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Американская компания намерена скоро представить новый электромобиль, который в модельной линейке займет место флагмана.

Флагманской модель станет электрокар с названием Cadillac Celestiq, интерес к которому компания уже начала подогревать.

Недавно в сети производитель опубликовал тизерное изображение новинки, которая пока существует в виде концепта.

Наряду с этим представители марки сообщили, что презентация седана состоится в этом году, а первые товарные модели выйдут в следующем году.

Более того, планируется ограниченный выпуск Cadillac Celestiq, каждый экземпляр которого будут собирать вручную.

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