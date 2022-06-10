В РФ в мае 2022 года резко увеличился спрос на дорогостоящие автозапчасти

Об этом говорят данные аналитиков платежного сервиса ЮKassa и ресурса «Чек Индекс».

Так, оказалось, что мае этого года дорогостоящий ремонт россияне проводили в 3,6 раза чаще, чем в мае 2021 года.

В два раза вырос спрос на запчасти в категории стоимостью от 80 до 100 тыс. рублей. В целом же россияне стали посещать автосервисы немного реже. Например, число заказов сократилось на 16%, а мыть автомобили стали на 5% реже.

Увеличился средний чек, который стал больше от 2 до 5%. В результате средний чек на автомойках составил 960 рублей, а автосревисах – 4 850 рублей.

Каждый третий ремонт автомобиля обходился владельцам от 2 до 8 тыс. рублей. При этом в целом спрос переместился в более дорогие категории.

Что касается автозапчастей, то половина проданных деталей находятся в ценовой категории от 1 до 5 тыс. рублей. В категории от 30 до 50 тыс. рублей спрос увеличился на 14%, а от 50 до 80 тыс. рублей – в 1,5 раза.

Специалисты говорят, что такая ситуация наблюдается на фоне того, что автомобилисты стараются привести в порядок уже имеющиеся машины, и стали отказываться от покупки новых авто.

Источник: РГ.