В Европе в 2023 году появится новый автомобильный бренд OLYMP из Австрии

Новая автомобильная марка планирует начать производство собственных моделей уже в следующем году.

В планах бренда с названием Olymp Cars выйти на рынок Европы. Эта компания родом их австрийской Вены.

Модельный ряд марки создадут на базе платформы с названием Hephaistos, которая является масштабируемой и предполагает создание электрокаров. Первой моделью станет электрокар Hermes.

В нем установят 350-сильный двигатель и аккумулятор, который позволит проезжать на одной подзарядке до 700 км. Еще в планах выпуск электрического внедорожника с запасом хода в 600 км, седана, пикапа, фургона и ситикара.