Автомобилистам в РФ пояснили, каким автомобилем оптимально владеть в кризис

Российским автомобилистам рассказали, какими автомобилями наиболее выгодно владеть в кризис, а какие машины обойдутся дорого.

Так, в первую очередь водителям рекомендуют обращать внимание на конструкцию авто, где должно быть минимум различных элементов и механизмов, так как такая машина будет более надежной, а значит потребует меньших финансовых затрат. Чем проще машина, тем дешевле она обойдется.

При этом фактор выбора между дизельным и бензиновым моторами можно не учитывать, так как цены изменились и сэкономить на топливе уже не получится, как это было ранее. Еще выбирать стоит автомобиль с передним приводом, так как можно сэкономить из-за сконцентрированных в одном месте всех агрегатов.

В сравнении с полноприводной легковушкой, переднеприводные модели обойдутся дешевле. Проблем добавляет и множество электронных ассистентов и других систем, ведь именно из-за них зачастую премиальные машины оказываются в списке ненадежных.

Говоря о выборе двигателя, рекомендуют рассматривать силовые установки без наддува, работающие с механическими и классическими автоматическими КП.

Говоря о конкретных автомобилях отмечается, что премиальные Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz или BMW обслуживать будет достаточно дорого. Оптимально владеть автомобилями марок Hyundai, Kia, Toyota, Skoda, а также моделями Renault Logan и Renault Sandero.