Hyundai приостановил проект реконструкции бывшего завода GM в Петербурге за 36 млрд

В ноябре 2020 года стало известно, что компания Hyundai купила предприятие GM в Шушарах. Завод по выпуску автомобилей General Motors простаивает с 2015 года, когда компания объявила об уходе массовых моделей брендов Opel и Chevrolet.

На производственной площадке ранее выпускались такие модели как Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Opel Antara, Opel Mokka и модели Cadillac.

Но уже с 2023 года на конвейер завода должны были встать автомобили компании Hyundai, о чем рассказывали представители марки.

Однако в свете последних событий, как выяснилось, проект реконструкции бывшего завода GM в Санкт-Петербурге, был остановлен.

Весной этого года должны были начать реализацию проекта, оцененного в 36 млрд рублей. Сначала, как пишет «Деловой Петербург», планировали начать реконструкцию существующих цехов, но работа так и не началась.

Предполагается, что от проекта отказались и вероятно, на заводе не будут выпускать планируемые ранее Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.