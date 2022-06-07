Потребительское кредитование банками

Финансовые учреждения предлагают клиентам целый ряд разнообразных видов потребительских кредитов. Для использования данной возможности на выгодных условиях надо выбрать наиболее соответствующий своим нуждам вариант.

Наиболее популярные формы потребительского кредитования

Главный критерий, который используется при классификации потребительских кредитов, состоит в в цели получения денежных средств. Ниже приведены самые распространенные формы потребительского кредитования.

Нецелевой кредит. Получивший его заемщик имеет возможность тратить деньги на что угодно без всякий ограничений.

Экспресс-кредитование. Данный тип рассчитан на приобретение заемщиком различных товаров у организаций, поддерживающих партнерские отношения с банковскими учреждениями.

Кредит на отдых. С помощью этого варианта можно решить денежные проблемы перед туристическим туром.

Ипотека. Этот тип долгосрочных кредитов позволяет улучшать жилищные условия.

Автокредитование. Данная услуга обеспечивает заемщику возможность купить транспортное средство, стоимость которого превышает имеющуюся у него на текущий момент свободную денежную сумму.

Потребительским кредитованием в Азербайджане занимается Yelo Bank https://www.yelo.az/az/individuals/loans/. При использовании его услуг клиенты могут брать кредиты под залог недвижимого имущества или депозита, ипотечные кредиты, проводить расчеты при помощи платежных карт Yelo и делать многое другое.

Основные принципы выбора потребительского кредита

Чтобы определиться с условиями получения потребительского кредита, надо соблюдать ряд рекомендаций, приведенных ниже:

Необходимо обеспечить соответствие своих денежных запросов существующим финансовым возможностям.

Нужно выяснить, какова полная стоимость обслуживания потребительского кредита. Наряду с его телом и процентами сюда входят другие расходы, указанные в договоре. Банк обязан привести их на первой странице подписываемого документа.

Следует уточнить условия выдачи потребительских кредитов в разных банках и сопоставить их друг с дружкой. При использовании такого подхода можно найти самый удобный и дешевый вариант.

Для быстрого и эффективного достижения желаемого результата нужно грамотно подходить к решению своих финансовых проблем. Важнее всего адекватно оценить существующие возможности по своевременному обслуживанию и возврату потребительского кредита.